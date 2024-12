- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Maurizio Italiano è il nuovo presidente regionale della Federazione Pesistica Calabria. Nei giorni scorsi, alla presenza del vicepresidente nazionale Giuseppe Minissale, si è svolta la prima assemblea elettiva della storia calabrese, tenutasi a Reggio Calabria, presso la Scuola dello Sport Calabria di Sport e Salute, grazie alla disponibilità del Coordinatore regionale Walter Malacrino. A seguito di una costruttiva intesa e della partecipazione attiva di rappresentanti, atleti, tecnici e dirigenti, Maurizio Italiano è stato eletto quale presidente regionale, coadiuvato dai consiglieri Ivana Camerino e Giuseppe Ferraro, dal consigliere dei tecnici Patrizia Parise e dal consigliere degli atleti Andrea Gattuso.

Questo risultato testimonia il forte consenso attorno alla visione e alla strategia proposta dai neoeletti, per il futuro della pesistica calabrese. Maurizio Italiano, noto per il suo impegno pluriennale nel mondo dello sport e della pesistica, ha dichiarato: “Sono onorato di rappresentare la Federazione Pesistica Calabria e grato per la fiducia che mi è stata accordata. Il nostro obiettivo sarà quello di consolidare i risultati raggiunti, promuovere la diffusione della pesistica su tutto il territorio regionale e valorizzare i nostri giovani talenti. Lavoreremo insieme per portare la Calabria ai vertici della scena nazionale“.

Questi i punti sui quali il nuovo consiglio si concentrerà: sviluppo di programmi dedicati alle scuole per avvicinare i giovani alla disciplina; potenziamento delle strutture sportive e il miglioramento delle attrezzature. Organizzazione di eventi e competizioni di livello regionale e nazionale; formazione continua di tecnici e dirigenti per garantire una crescita professionale del settore. La Federazione Pesistica Calabria ringrazia il delegato uscente, Marco Giovannini, per il suo contributo e i successi raggiunti durante il suo mandato. Si ringraziano tutte la Società intervenute, vero cuore pulsante del movimento agonistico della pesistica olimpica. Infine, il nuovo consiglio direttivo invita tutti gli appassionati, gli atleti e gli addetti ai lavori a collaborare con entusiasmo per scrivere insieme un nuovo capitolo nella storia della Pesistica Calabrese.