“Denis-18.11.89”: la memoria di Bergamini nel cortometraggio di Francesco Gallo. Mercoledì al Citrigno

COSENZA – “Denis-18.11.89

: La memoria di Denis Bergamini, il giovane calciatore del Cosenza, torna a vivere attraverso un cortometraggio. Mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 20:00, il Cinema Citrigno di Cosenza ospiterà la proiezione di Denis – 18.11.89, il nuovo cortometraggio di Francesco Gallo che ripercorre i momenti più oscuri subito dopo la morte dell’ex calciatore del Cosenza e di una vicenda che, a 35 anni dalla sua tragedia, continua ancora a sollevare domande con tante ombre. Una proiezione che si inserisce nella Sezione “Off” dedicata alle opere fuori concorso del festival “La Primavera del cinema italiano”

Bergamini: un giallo lungo35 anni

Il nome di Bergamini è legato a uno dei gialli più controversi nella storia italiana. Nonostante la recente condanna in primo grado a 16 anni di carcere dell’ex fidanzata Isabella Internò, rimangono ancora molte ombre sull’omicidio. A 35 anni dalla morte, il docufilm ripercorre le ore successive all’omicidio e affronta alcune domande ancora aperte: chi ha ucciso Denis? E chi ha protetto i responsabili per decenni?

“Denis-18.11.89 Il racconto di Gallo

Partendo dalla testimonianza di Donata Bergamin

i, sorella del calciatore, Francesco Gallo esplora quella drammatica giornata e riflette sulle ombre che hanno avvolto la vicenda. «Questo cortometraggio vuole dare un piccolo contributo per mantenere viva la memoria e continuare a chiedere giustizia», afferma il regista, già autore di documentari come Gigi – Il documentario e Il ’68 azzurro.

Info e biglietti

I biglietti, al costo di 5 euro,sono disponibili presso il Cinema Citrigno e l’associazione La Terra di Piero

e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un appuntamento da non perdere per riflettere su una storia che ha segnato profondamente la città di Cosenza i suoi tifosi e non solo. Oltre al regista e agli attori, il 20 novembre saranno presenti in sala anche alcuni ex compagni di squadra di Bergamini nei suoi anni a Cosenza e tanti ospiti. Presenterà la serata il giornalista Gabriele Carchidi.