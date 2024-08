COSENZA – Giornata frenetica in casa Cosenza, con il DS Delvecchio che a Milano ha portato a termine le ultime operazioni di mercato in entra ed in uscita puntellando l’organico con tre innesti. Partiamo dagli acquisti: in attacco i rossoblù hanno messo le mani Luca Strizzolo dal Modena e si sono assicurati a centrocampo le prestazioni del fantasista argentino, classe 2003, Gino Infantino che arriva in prestito. Sistemata anche la corsia sinistra con l’ingaggio dal Bari del terzino Giacomo Ricci.

Per quanto riguarda le cessioni la Reggiana di Viali supera al fotofinish il Cesena e si assicura le prestazioni di Marras. Si chiude così la telenovela sul fantasista genovese, che firma un biennale e lascia Cosenza dopo 50 presente, 3 reti e 10 assist. Ceduto in prestito al Chieti l’attaccante Arioli, anche il portiere del 2006 Thomas Pompei finisce in serie D. Giocherà in prestito con l’Atletico Ascoli.