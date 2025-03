Cosenza un derby umiliante. Tortelli “chiediamo scusa ai nostri tifosi. Oggi è stata una figuraccia”

- Advertisement -

CATANZARO – Una sconfitta pesantissima nei numeri (4-0) ma anche nel gioco con una squadra che doveva dare tutto ma che è andata spegnendosi fino ad un secondo tempo ai limiti della decenza dove in campo i rossoblu sono letteralmente scomparsi perdendo goal dopo nemmeno un minuto.

Poco da commentare in sala stampa in casa Cosenza, con mister Tortelli che si presenta ai microfoni dei giornalisti rilasciando una lapidaria dichiarazione senza accettare domande dai giornalisti. «C’è solo da chiedere scusa al nostro popolo. Oggi abbiamo fatto male tutto dall’inizio. Mancano ancora 8 partite e vogliamo rimediare alla figuraccia di questa sera tirandoci fuori da questa situazione. È difficile ma possiamo raggiungere la salvezza. Scusate ma stasera non rispondo alle vostre domande».