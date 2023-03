Cosenza-Spal. Gli ultras della Sud tornano al Marulla «Lo facciamo per l’amore della maglia»

COSENZA – Nell’importantissima sfida salvezza di domenica contro la Spal, i lupi potranno contare sull’appoggio degli ultras della Curva Sud Bergamini che hanno deciso si tornare a tifare. Lo hanno annunciato in un comunicato che precisano che tutto avviene solo del esclusivamente per la “voglia di aggregazione, di tifo, di appartenenza che caratterizza tutti i gruppi, quartieri, borghi e comitive di questa curva” e che non cambia nulla rispetto alla “gestione sportiva fallimentare” Guarascio.

“La fase dell’anno è di quelle più dure per ciò a cui teniamo di più: la nostra maglia, la nostra bandiera, il nostro amore. Abbiamo quindi deciso di tornare sui gradoni. A casa nostra, con la nostra gente. Non siamo andati a scuola da nessuno: siamo da sempre e, rassegnatevi: lo saremo per sempre, teste pensanti e cuori pulsanti. Si torna a casa proprio perché le ragioni della nostra protesta sono ancora intatte”.

“Ha prevalso la voglia di aggregazione, di tifo, di appartenenza che caratterizza tutti i gruppi, quartieri, borghi e comitive di questa curva. E come sempre torniamo a modo nostro. Non cambia di una virgola la nostra analisi delle cose: una gestione sportiva fallimentare che ogni anno ci conduce alle stesse scene e scenette, una visione dei rapporti con la tifoseria improntata all’assoluto divieto di critica e a opinabili codici di condotta, gli occhi stupidamente chiusi sui problemi che il tifo lamenta ormai da tempo. Se questo andazzo cambierà, saremo i primi a riconoscerlo e in ogni caso mettendoci la faccia in prima persona. Noi vogliamo che la rotta cambi e ci impegneremo a farlo senza mai tirarci indietro. E ora rientriamo. Per l’amore della maglia: il resto (e le chiacchiere) stanno a zero. Noi non siamo in vendita. Invitiamo tutti a venire e colorare la curva sud”