COSENZA – Nell’estate dei silenzi e delle incertezze, con un Cosenza Calcio ancora in alto mare per quanto riguarda DS, allenatore, DG e Team manager, con una squadra da allestire, tifosi sempre più disorientati e distanti da una società sempre più entità “ad personam” del presidente Guarascio, si aggiunge una nuova clamorosa grana che complicherebbe e non poco i piani proprio del patron e dello stesso Cosenza. Parliamo dell’attaccante Gennaro Tutino, ceduto lo scorso anno dal Cosenza proprio ai liguri, dopo che i rossoblu lo avevano riscattato dal Parma al termine di una stagione strepitosa a suon di goal.

Secondo quanto riportato da un articolo del Corriere dello Sport la Sampdoria, reduce dall’incredibile salvezza ottenuta ai play-out contro la Salernitana, acciuffata per i capelli dopo la retrocessione sul campo e poi la possibilità di spareggiare a seguito del caso Brescia, starebbe attraversando una gravissima crisi economica e finanziaria e non avrebbe ancora saldato i 2,5 milioni di euro previsti dal riscatto dell’attaccante napoletano. Soldi indispensabili per il proseguo della stagione del Cosenza ma anche per il futuro finanziario proprio della società rossoblu che adesso trema. In caso di mancato riscatto da parte della Samp e, quindi, del versamento economico dei 2.5 milioni, i rossoblu tornerebbero proprietari del cartellino dell’attaccante, reduce da diversi mesi di stop a causa di un infortunio.