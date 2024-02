COSENZA – Cosenza-Sampdoria: cresce l’attea dei tifosi in vista del big match di domani sera in programma alle 20:30 allo Stadio Marulla. Ad un giorno dalla gara, nella quale saranno celebrati e festeggiati anche i 110 anni della storia del club rossoblu (la telecronaca sarà affidata a Gianluca Di Marzio) con presenze illustri anche in tribuna, ci si avvia verso il record stagionale di presenze (in attesa del derby contro il Catanzaro tra 10 giorni dove è facile prevedere un Marulla tutto esaurito).

Venduti oltre 12mila biglietti

Dopo il via libera all’apertura della Tribuna B scoperta, lo stadio domani presenterà un grande colpo d’occhio e la giusta cornice non solo all’evento ma anche per spingere i ragazzi di Caserta verso la zona play-off. Al momento sono oltre 12mila i biglietti venduti con la Curva Nord andata già sold out nella giornata di ieri. I cancelli del Marulla, anche per godere dei festeggiamenti che inizieranno dalle 18:30, saranno aperti a partire dalle ore 18:00.

Cosenza-Sampdoria: i provvedimenti della Polizia Municipale

E proprio in occasione della partita di calcio Cosenza-Sampdoria, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo. Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico sì da consentire l’afflusso ed il deflusso delle tifoserie in modo separato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità. L’ordinanza della Polizia Municipale è motivata, inoltre, dalla necessità di ottemperare alla richiesta, da parte della Questura, di adottare una specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia.

È stato, pertanto, istituito, al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva, per venerdì 23 febbraio, dalle ore 17,00 alle 23,00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito su:

• VIALE MAGNA GRECIA

• VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà estendere o modificare le disposizioni contenute nell’ordinanza in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze.

La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:

–I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-via Panebianco

-I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G. Marconi-Via Degli Stadi