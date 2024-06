COSENZA – La notizia mancava solo di ufficialità, arrivata nella serata di oggi. Il Cosenza prende il centrocampista ivoriano Christian Kouan svincolato dal Perugia. Il classe ‘99 è un profilo che il Cosenza ha più volte cercato negli anni passati e che inoltre è già stato allenato dal neo tecnico Massimiliano Alvini proprio a Perugia nella stagione 2021/22 quando realizzò anche cinque reti e due assist in 35 presenze. A proposito del tecnico, sarà presentato domani in una conferenza che si terrà nella sala stampa “Bergamini” dello Stadio “San Vito Gigi Marulla” alla presenza del Direttore Generale Giuseppe Ursino e del Direttore Sportivo Gennaro Delvecchio.

Questo il comunicato della società rossoblu sull’ingaggio di Kouan: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouan. Il centrocampista nato a Abidijan (Costa D’Avorio) nel 1999, ha siglato un accordo che lo lega alla Società rossoblù a partire dal prossimo primo luglio fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo. Kouan, centrocampista dinamico e dotato di capacità di inserimento che può ricoprire diversi ruoli dalla mediana alla trequarti, ha collezionato 107 presenze in Serie B siglando 15 reti e 61 presenze e 6 reti in Serie C, sempre con la maglia del Perugia compagine dalla quale proviene. Nel suo passato una stagione molto positiva (nel 2021/22 – 35 presenze e 5 reti) con il tecnico Massimiliano Alvini che ritrova nella nuova avventura. A Christian il benvenuto nel branco rossoblù!