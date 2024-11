Cosenza-Modena, il Marulla pronto a spingere i lupi: una notte per tornare al successo casalingo

- Advertisement -

COSENZA – Stasera il “San Vito-Marulla” sarà teatro di una sfida delicata ed importantissima per il Cosenza che affronta il Modena nell’anticipo della 14ª giornata di Serie B. La squadra di mister Alvini, reduce da cinque risultati utili consecutivi e con il massimo dei punti dalle ultime due trasferte (Reggio Emilia e Brescia), vuole ritrovare il successo davanti ai propri tifosi. I tre punti da queste parti mancano dal 15 settembre, quando i rossoblu superarono la Sampdoria per 2 a 1. Tornare alla vittoria casalinga consentirebbe al Cosenza di abbandonare definitivamente la zona rossa e affrontare le ultime giornate del girone di andata sotto un’altra prospettiva come ha evidenziato anche il DS Delvecchio durante la conferenza stampa di ieri.

I rossoblù hanno mostrato grande solidità nelle ultime settimane, costruendo una striscia positiva che li ha rilanciati in classifica nonostante la penalizzazione di 4 punti. Dall’altra parte, il Modena di Davide Mandelli pronta a giocarsi la sua onesta partita avendo “il massimo rispetto per i Lupi”, come sottolineato ieri in conferenza stampa dall’allenatore: «Alvini ha trovato l’alchimia giusta, il Cosenza senza penalizzazione sarebbe nei primi posti. Massimo rispetto per loro, ma tanto dipenderà da quello che saremo noi».

Se i calciatori rossoblu stanno dimostrando di dare tutto in campo, questa sera servirà, più che mai, un Marulla infuocato con i tifosi pronti a fare da dodicesimo uomo in campo. La spinta del pubblico potrà essere determinante per superare l’ostacolo Modena e regalare ai Lupi il tanto atteso ritorno alla vittoria casalinga. Intanto sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Alvini per la gara di questa sera. Assenti per infortunio Zilli e Venturi. Arbitra Collu di Cagliari, fischio di inizio di Cosenza-Modena alle 20:30