Cosenza-Juve Stabia, imperativo per i rossoblu tornare al successo. Alvini «siamo concentrati e vogliosi»

COSENZA – Con la sfida contro le vespe si apre un piccolo tour de force per il Cosenza che disputerà tre gare in una settimana. Si inizia domani contro la Juve Stabia, poi martedì la sfida alla Reggiana dell’ex Viali per poi tornare al Marulla contro la Salernitana. Reduce dal pareggio contro il Cittadella i rossoblù devono tornare al successo che manca dalla vittoria interna contro la Sampdoria per togliersi dall’ultimo posto in classifica e rilanciarsi anche mentalmente.

Contro la Juve Stabia sarà una gara certamente non facile, visto che si affronta un avversario che gioca bene e che ha raccolti più punti fuori casa che al Menti «arriva una compagine che sta facendo bene e ne siamo consapevoli – ha detto Alvini in conferenza stampa. Ma come dico sempre, grande rispetto per gli avversari ma guardiamo a noi e a quello che dovremmo mettere in campo. Torniamo a giocare in casa, siamo concentrati e vogliosi. La squadra è sul pezzo, sono certo che domani metterà in campo le proprie caratteristiche e che darà tutto per farlo. Vogliamo fare la partita che abbiamo preparato e pensare una gara per volta. Poi penseremo alle altre due gare».

La sterilità offensiva? «Tocca a me e allo staff invertire il trend. Come capita alla fase difensiva, anche in attacco possono esserci momenti di difficoltà nell’arco della stagione. È vero dobbiamo e possiamo migliorare. Per quello che produciamo e per il numero delle azioni ci manca qualche goal, ma mi fido dei giocatori e sono sicuro che miglioreremo questo dato. Chiaro che i 4 punti in meno sono un fardello però sarà ancora più bello e ci dà ancora più motivazione lottare per raggiunger l’obiettivo che ci siamo fissati. La realtà è questa e da li partiamo».