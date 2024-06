Cosenza, ecco il tuo condottiero: Alvini “un privilegio essere qui. Darò tutto me stesso”

COSENZA – È il giorno di Massimiliano Alvini. Il neo tecnico del Cosenza ha tenuto una conferenza stampa allo stadio Marulla alla presenza anche del DG Ursino e del direttore sportivo Delvecchio. Il tecnico di Fucecchio è arrivato in aereo a Lamezia terme nel primo pomeriggio e poi si è diretto a Cosenza dove alle 18:00 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.

Delvecchio “i calciatori del Cosenza sono e restano del Cosenza”

Sciarpa del Cosenza al collo l’ex tecnico di Cremonese e Spezia è stato presentato dal DG Ursino che ha semplicemente detto “questo è un allenatore che farà sudare la maglia“. Anche Delvecchio ha evidenziato che l’identikit del tecnico del Cosenza l’ha trovato in Alvini “doveva essere un semplice incontro ma abbiamo trovato subito l’accordo. Parliamo di un grande tecnico che ha voglia di allenare e sente che questa è la sua opportunità. No ha esitato un attimo ad accettare questa sfida. Poi un riferimento al calciomercato: i giocatori sotto contratto sono del Cosenza e restano a Cosenza. Sento e leggo notizie di squadre che vogliono i nostri calciatori ma i nostri tesserati restano con noi. Poi faremo tutte le valutazioni del caso”

Alvini “Darò tutto me stesso”

È stata poi la volta di Alvini che si è detto emozionato e felice “grazie davvero per l’accoglienza mi ha reso felice e venire qui è per me un privilegio. Darò tutto me stesso per soddisfare l’esigenze della società e dei tifosi. Vedere questa sala stampa piena è davvero un piacere. Le parole del direttore sono chiare e abbiamo le idee chiare anche sui calciatori. La dimostrazione è che ieri è arrivato un giocatore nuovo (Kouan n.d.r). Ci siamo confrontati e sappiamo dove dobbiamo andare. C’è condivisione su tutto. A me piace avere un calcio aggressivo e vedere una squadra che domini la partita in fase di possesso. C’è da fare un grande lavoro di sacrificio ma dipende anche dai calciatori. Ci deve essere voglia di fare fatica: questa dovrà essere la mia idea”.

Aggiunge Alvini sulla scelta di Cosenza “il Cosenza è stato il mio debutto è una squadra che ha un nome e non c’era tanto da convincermi. Ma se proprio devo dirlo la scelta è stata fatta perchè ho voglia di fare bene. Oggi il Cosenza è alla 26sima stagione di Serie B con una grande tradizione. È un campionato difficile e il primo obiettivo, sia chiaro deve essere mantenere la categoria. Poi tutto quello che verrà dopo sarà di guadagnato, ma c’è tanto lavoro da fare”.