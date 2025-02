Cosenza Calcio: un mazzo di fiori per “Uccello”. Un biglietto omaggio per ognuno di Curva acquistato

- Advertisement -

COSENZA – Un mazzo di fiori, deposto dal capitano dei rossoblù, ai piedi della Curva Sud Bergamini prima della gara con il Palermo. Sarà questo l’omaggio riservato a Salvatore Iaccino – l’ultrà rossoblù morto qualche giorno fa mentre si trovava a Mendicino nella clinica Villa degli Oleandri – in una domenica che lui avrebbe sicuramente voluto trascorrere sugli spalti, tra gli amici di sempre, a tifare per i Lupi. Nel suo ricordo il Cosenza Calcio ha deciso di lanciare un’iniziativa, su suggerimento della tifoseria, che consente nel momento dell’acquisto del tagliando di Curva (Catena o Bergamini), presso lo Store o i Botteghini dello stadio, di chiedere, previa presentazione dei documenti di identità, l’emissione di un tagliando omaggio per un’altra persona. La promozione è valida anche per chi ha già acquistato il tagliando di Curva anche in modalità on line. Per gli abbonati di entrambe le Curve disponibile un tagliando gratuito del settore di appartenenza.