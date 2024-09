Cosenza calcio, al via la prevendita per il match contro il Sassuolo. Prezzi invariati “fascia big match”

COSENZA – Archiviato il prezioso successo contro la Sampdoria, il Cosenza si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. La gara, la seconda di fila al Marulla, si disputerà sabato prossimo alle ore 15:00. La Società Cosenza Calcio comunica che è attiva da oggi lunedì 16 settembre 2024 la prevendita per la gara valida per la sesta giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15:00 di sabato 21 settembre 2024.

Per quanto riguarda i prezzi, restano invariati rispetto all’ultimo match casalingo in una sfida che rientra nella fascia definita dalla società “Big match”. Dunque Curve a 19 euro. I biglietti potranno essere acquistati presso i botteghini dello Stadio San Vito – “Gigi Marulla” a partire da oggi Lunedì 16 settembre 16:00 –19:00 (Curva Nord “Catena”), da martedì 17 settembre a venerdì 20 settembre 10:00-13:00/16:00 –19:00 (Curva Nord “Catena”) e Sabato 21 settembre 10:00-15:45 (Curva Nord “Catena” – Curva Sud “Bergamini”)

Oppure presso lo Store di Via Arabia lunedì 16 settembre 16:00-20:00, da martedì 17 settembre a venerdì 20 settembre 10:00-13:00/16:00 –20:00 e Sabato 21 settembre 10:00 – 13:00 e nei punti vendita esterni. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket.

QUESTI I PREZZI DEI BIGLIETTI

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 33,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA “RAO” EURO 31,00 INTERO – EURO 24 RIDOTTO

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 48,00 INTERO – EURO 38,00 RIDOTTO

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 77,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 2,00 CURVA SUD “BERGAMINI” – CURVA NORD “CATENA”

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA A MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA B MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAFFAELE BRUNO” SUD MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAO” MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 15,00 TRIBUNA BLU CENTRALE MAX 40 TAGLIANDI

* Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

I tagliandi Lupacchiotto sono in vendita presso lo store ufficiale del Cosenza Calcio, sito in via Arabia e ai botteghini. L’acquirente dovrà necessariamente essere accompagnato da un parente o da un accompagnatore all’atto dell’acquisto ed entrambi dovranno essere muniti di carta d’identità (non è valida la tessera sanitaria).