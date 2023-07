Cosenza Calcio, al via la campagna abbonamenti. Una stagione in Curva costerà 240 euro

COSENZA – Ha preso il via da oggi la campagna abbonamenti del Cosenza Calcio per

il Campionato di Serie BKT 2023/2024 ma sono in molti che hanno mostrato disappunto per l’aumento dei prezzi ma soprattutto per la gestione degli abbonamenti “Lupacchiotto” destinati agli under 14, che a differenza dello scorso anno potranno essere acquistati sono in abbinamento ad un a sottoscrizione di un abbonamento intero (QUI I PREZZI).

Salgono i prezzi di Curve e Tribune per i nuovi abbonati

Salgono i prezzi delle Curve per i nuovi abbonati. Un vecchio abbonato potrà rinnovare la propria tessera nella “Nord Catena” o la Sud “Bergamini” al costo di 204 euro (lupacchiotto 16 euro). Un nuovo abbonamento invece pagherà la propria tessera 240 euro (Lupacchiotto 20 euro). Per quanto riguarda invece la Tribuna A un vecchio abbonato potrà sottoscrivere l’abbonamento al costo di 318,75 euro (Lupacchiotto 28 euro) mentre un nuoivo abbonato dovrà pagare 375 euro (Lupacchiotto 60 euro). È possibile prenotare un abbonamento anche in Tribuna B e Tribuna B scoperta Giancarlo Rao (in attesa che vengano effettuati i lavori e resa nuovamente fruibile).

Sconti “famiglia” con la sottoscrizione di più tessere

È anche possibile risparmiare sui prezzi arrivando anche al 20% di sconto. Il Cosenza Calcio, infatti, ha riservato delle tariffe speciali ai nuclei familiari:

– Sottoscrizione di due abbonamenti da parte di un nucleo familiare: sconto del 10% sul prezzo totale

– Sottoscrizione di tre abbonamenti da parte di un nucleo familiare: sconto del 15% sul prezzo totale

– Sottoscrizione di 4 o più abbonamenti da parte di un nucleo familiare : sconto del 20% sul prezzo

totale

Agevolazione per universitari e volontariato

gli studenti universitari che presenteranno, all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, la tessera universitaria avranno diritto ad uno sconto del 10% sull’abbonamento. Ancora, tutte le persone, impegnate attivamente da almeno 3 anni, nel mondo del volontariato, presentando l’attestato rilasciato dall’Associazione (che abbia redatto e registrato Atto Costitutivo e Statuto oltre

ad aver ottenuto il codice fiscale dell’Associazione) comprovante l’effettivo svolgimento delle attività, all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, avranno diritto ad uno sconto del 10% sull’abbonamento.

Dove sottoscrivere l’abbonamento

Tutti i sostenitori potranno sottoscrivere l’abbonamento recandosi ai Botteghini Curva Nord

“Catena” dello Stadio San Vito – Gigi Marulla o all’Official Store di Via Arabia ed esibendo un documento di identità in corso di validità. Sarà possibile effettuare la scelta del posto. Si ricorda che gli abbonamenti “Lupacchiotto”, destinati agli under 14, possono essere acquistati esclusivamente in abbinamento con un abbonamento intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore o degli utilizzatori under 14. Nel caso in cui l’accompagnatore non appartenga allo stesso nucleo familiare è possibile acquistare un solo abbonamento lupacchiotto.

Per i minori di anni 18 sarà un genitore (o chi ne esercita la patria potestà) a sottoscrivere la domanda di abbonamento, previa esibizione della carta di identità in corso di validità.

È necessaria anche la presenza del minore. PROCEDURA DI EMISSIONE ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO) Attivo da 07/08/2023. L’abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità. Abbonamento cedibile ed il trasferimento potrà essere fatto alla categoria corrispondente.