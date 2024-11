Cosenza a valanga sulla Primavera: nove gol in amichevole e occhi puntati sul Modena

- Advertisement -

COSENZA – Un allenamento congiunto con la formazione primavera in vista del prossimo match di campionato, che dopo la sosta per le nazionali vedrà i rossoblu impegnati nell’anticipo di venerdì sera contro il Modena al Marulla. Il Cosenza ha affrontato ieri la formazione Primavera in una partita intensa, chiusa sul risultato di 9-1. Nonostante la gara amichevole in campo tutto l’impegno della squadra di mister Alvini, sotto l’attento sguardo del presidente Eugenio Guarascio, presente a bordo campo insieme al direttore generale Beppe Ursino e il direttore sportivo Gennaro Delvecchio.

Doppietta di Sankoh, si rivede Camporese

La gara ha regalato spettacolo e tanti gol: doppiette per Sankoh, Ricciardi e Ricci, mentre gli altri marcatori sono stati Camporese, tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e oramai completamente ristabilito, Mazzocchi e Fumagalli. Per la formazione Primavera allenata da mister Nicola Belmonte, l’unica rete è arrivata grazie a Touadì, dimostrando comunque orgoglio e voglia di competere.

Testa al Modena

Dopo questo allenamento proficuo, oggi i rossoblù godranno di una giornata di riposo prima di tornare al lavoro domani. L’obiettivo è chiaro: arrivare al massimo della forma per il match contro il Modena, che si preannuncia decisivo per il morale e la classifica. Dopo il doppio successo esterno di Reggio Emilia e Brescia, i rossoblu devono rompere il digiuno casalingo si successi. Per farlo servirà anche la spinta dei tifosi- Ora più che mai, la squadra ha bisogno del sostegno dei suoi supporter. Il “San Vito-Marulla” deve tornare a essere una bolgia per trascinare i lupi alla vittoria. È il momento di stringersi intorno alla squadra e dimostrare, ancora una volta, cosa significa essere parte della famiglia rossoblù.