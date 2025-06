- Advertisement -

COSENZA – Al termine di 40 minuti giocati con grande cuore, la Pirossigeno Cosenza, sospinta da un pubblico commovente, che ha cantato e tifato incessantemente, ribalta il 3-1 subito dal Vinumitaly Petrarca nella gara d’andata dei playout e festeggia la permanenza in Serie A. 6-3 il risultato finale. Sul tabellino dei marcatori per i padroni di casa, nell’ordine: Felipinho, Trentin, Adornato, Marchio, Jefferson e Cabeça. Via alla festa!

Prima grossa occasione sui piedi di Felipinho al minuto 4. Il 22 rossoblù, in buona posizione, però cincischia e la chance sfuma. Al quinto Cabeça elude l’intervento dell’avversario, si gira e calcia, fuori di poco. È però il Petrarca a passare in vantaggio al 6′ con il tiro al volo di Gargantini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Provvidenziale Lo Conte a metà primo tempo sulla conclusione da distanza ravvicinata del solito Gargantini. Ci prova ancora Cabeça ma Feverati dice di no. Al 15′, dopo diversi minuti di forcing, i lupi pareggiano grazie al piattone di Felipinho che si insacca sul secondo palo. La Pirossigeno ora è padrona del campo e va vicinissima al gol del 2-1 su una combinazione tra Pedrinho e Cabeça. Si va al riposo sul risultato di parità.

La ripresa si apre con il diagonale di Gabriel respinto di piede da Feverati. L’estremo difensore dei veneti si ripete poco dopo ancora su Gabriel e dopo un altro minuto anche su Trentin. Il 7 dei lupi centra il bersaglio su assist prezioso di Marchio e fa esplodere un PalaCosentia che rischia di venire giù poco più tardi sullo scavetto di Cabeça che si infrange sulla traversa. Sfortunatissimi i rossoblù sul doppio tentativo di Cabeça e Trentin, la palla non si insacca. Al 7′ i lupi pareggiano il conto: triangolazione perfetta tra Trentin e Adornato e quest’ultimo gonfia la rete in scivolata. Il palazzetto ora è una bolgia. Si fanno vedere anche gli ospiti al 9′ con il sinistro insidioso di Gargantini, Lo Conte chiude lo specchio della porta. Arriva poi al 14′ l’eurogol di capitan Paride Marchio che manda i lupi sul 4-1.

Tutto vanificato dalla seconda rete ospite messa a segno da Parrel. Al minuto 17 sesto fallo commesso da Petrarca e tiro libero per i padroni di casa. Della battuta si occupa Jefferson, palla in rete! Gli ospiti non mollano, mettono il power play e accorciano nuovamente le distanze con Felipe Mello. Emozioni a raffica, la Pirossigeno torna sul triplo vantaggio grazie al diagonale chirurgico di Cabeça. Il risultato non cambia più, la festa può iniziare, i lupi sono salvi!

Mister Ibañes: “felice perché la Pirossigeno Cosenza rimane in Serie A”

Il tecnico rossoblù Daniel Ibañes ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match vinto dalla Pirossigeno Cosenza con il Vinumitaly Petrarca nel playout di ritorno, successo che regala ai lupi la salvezza in Serie A: “Sono venuto qui per centrare la salvezza e la squadra ha fatto una media punti da playoff. Sono felice perchè la Pirossigeno Cosenza rimane in Serie A. Qui ho avuto al mio fianco veri uomini che si distinguono per la grande educazione. Questi giocatori mi hanno fatto sentire a casa in questi mesi. Non mi considero l’uomo della salvezza perché è stato merito di chi è sceso in campo. Grazie al meraviglioso staff che mi ha supportato“.

————————————————————-

COSENZA: Lo Conte, Gabriel, Marchio, Trentin, Felipinho. Del Ferraro, Adornato, Mateus, Jefferson, Restaino, Pedrinho, Cabeça. All. Ibañes

PETRARCA: Feverati, Molaro, Felipe Mello, Rafinha, Gargantini. Cachero, Lucacell, Bernabei, Barrell, Victor Mello, Giampaolo, Alves. All. Giampaolo

ARBITRI: Chiara Perona di Biella, Simone Zanfino di Agropoli, Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme. CRONO: Salvatore Freccia di Catanzaro

MARCATORI: 06’23” pt Gargantini (P), 15’19” pt Felipinho (C), 01’58” st Trentin (C), 06’50” st Adornato (C), 14’11” st Marchio (C), 14’56” st Parrel (P), 16’59” st Jefferson (C), 17’36” st Felipe Mello (P), 18’37” st Cabeça (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 in un PalaCosentia sold esaurito Presenti circa mille spettatori. Ammoniti: 04’53” pt Cabeça (C), 04’53” pt Felipe Mello (P), 09’31” pt Jefferson (C), 14’37” pt Marchio (C), 02’46” st Ibañes (All. Cosenza), 03’51” st Mateus (C), 06’16” st Felipinho (C), 08’59” st Gargantini (P), 11’43” st Giampaolo (P), 19’55” st Del Ferraro (C).

——————————————————————————————————