Arriva l’ufficialità: Massimiliano Alvini non è più l’allenatore del Cosenza Calcio

COSENZA – Adesso non ci sono più dubbi. Massimiliano Alvini non è più l’allenatore del Cosenza Calcio. L’ufficialità alla notizia pubblicata questa mattina è arrivata con una nota della società. «La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Alvini. Al tecnico, che ha collezionato 28 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto». Come detto in pole position per guidare la squadra in queste 11 partite che restano, ci sarebbe Nicola Belmonte, fino ad oggi allenatore della juniores.