Anche il Tar del Lazio respinge il ricorso del Cosenza Calcio: resta il -4 in classifica

ROMA – Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso del Cosenza Calcio che resta con il -4 in classifica. Dunque, anche il primo grado della giustizia ordinaria, dopo i 3 gradi di giustizia sportiva non ha accolto le richieste della società rossoblu che aveva chiesto la sospensiva della penalizzazione in classifica comminata per le note irregolarità amministrative: mancato pagamento, entro il termine del 1° luglio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai mesi di aprile e maggio dello stesso anno. In aggiunta, il club era stato multato di 10.000 euro, e Roberta Anania, all’epoca legale rappresentante all’epoca dei fatti, stata inibita per 18 mesi.

Cosenza Calcio: anche il Tar del Lazio boccia il ricorso

Il Cosenza, che aveva presentato un’istanza di urgenza sul ricorso al Tar, aveva poi chiesto allo stesso tribunale la sospensiva del provvedimento o di “congelare” la decisione a dopo la fine del campionato, almeno dopo il 13 maggio. Coni, Figc e Salernitana (altri 8 club di Serie B si erano costituiti contro il ricorso del club rossoblu), avevano invece chiesto di rispettare il carattere di urgenza. Il Tribunale amministrativo, che ieri ha discusso il ricorso ha poi infatti deciso di anticipare la sentenza accogliendo quanto chiesto in particolare dalla Salernitana che sfiderà proprio la squadra di Alvini nel prossimo incontro.

A cinque giornate dalla fine, la classifica recita: Carrarese e Modena 38, Mantova 37, Brescia, Sudtirol, Sampdoria e Cittadella 35, Salernitana 33, Reggiana 32 e Cosenza 27 punti (-4)