Alvini ”vittoria importante e un ottimo primo tempo. Con un -4 è dura, abbiamo bisogno dei tifosi”

REGGIO EMILIA – Primo successo esterno della stagione e tre punti importantissimi dopo le ultime prestazioni che avevano lasciato un po’ di amaro in bocca. Il tecnico del Cosenza Alvini commenta in sala stampa il successo contro la Reggiana, grazie ad un’ottima gara soprattutto nel primo tempo come ha evidenziato lo stesso allenatore che non ha nascosto la sua emozione nel ritornare a Reggio Emilia.

“Vittoria meritata e importantissima. Primo tempo più che buono, anzi buonissimo per corsa, pressione, movimenti e interscambi. Male il secondo tempo, perché abbiamo smesso di giocare e dato a loro, che hanno qualità e giocatori di livello di poterti riprendere. Li dobbiamo migliorare ma per il resto ottima prestazione e il merito è tutto dei ragazzi nel volerla vincere con qualche problema nel finale”.

Squadra stravolta? “La squadra c’è sempre stato. Anche sabato contro la Juve Stabia, una squadra che oggi ha pareggiato con il Sassuolo, molti non l’hanno letta. Per me abbiamo fatto una partita straordinaria, forse la migliore del campionato, meglio del secondo tempo di oggi e indipendentemente da chi gioca. Cambiano gli interpreti ma non cambiano i principi di gioco e quello che deve fare il Cosenza. Faremo di tutto per salvarci, con un -4 è pesantissimo, ma come ho già detto sarà ancora più bello. Chiusura dedicata ai tifosi: oggi sono stati straordinari, venire in 500 di martedì, sono stati fantastici. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, abbiamo bisogno del Marulla che ci aiuti altrimenti non ce la facciamo. La salita è altissima e i ragazzi devono di sentire il calore e la spinta dei tifosi e di quell’atmosfera che c’era questa sera”.