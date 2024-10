Alvini «secondo tempo di carattere del Cosenza. Punto significativo, la squadra è sul pezzo»

CITTADELLA (PD) – In sala stampa il tecnico Alvini commenta il pareggio del Cosenza contro il Cittadella. Si parte ovviamente dal secondo tempo e della grinta che ha messo in campo mla squadra che, nonostante l’inferiorità numerica, ha ribattuto colpo su colpo cercando anche il successo «Nella prima frazione abbiamo avuto qualche sbavatura e siamo stati poco incisivi. Poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, di carattere. La squadra la vedo sul pezzo ed ero convinto alla fine del primo tempo che avremmo fatto questa partita e i ragazzi sono stati premiati. Oggi per noi è un pareggio che definisco significativo perchè potevi perderla e si potevano creare delle situazioni negative. È stata una partita con tanti cartellini ma combattuta e corretto. Pezzuto è un arbitro esperto e non ho niente da dire».

«Ambiente, squadra e società siamo tutti sul pezzo e allineati – spiega il tecnico – Guardiamo la classifica si, ma il Cosenza sul campo ha 10 punti con una squadra giovane. Oggi rimanere in dieci e portare via il pareggio da un campo difficile come Cittadella, con il cambio di allenatore, dopo essere rimasti in dieci e con tutto quel tipo di situazione è positivo per la squadra che ha lottato. Lo sappiamo: siamo costruiti per fare un percorso. Siamo un viaggio e lo stiamo facendo a tappe come punti, ma ci siamo e continueremo ad esserci. Ora ci aspettano tre partite importanti quindi da domani sotto con il lavoro. Ciervo? Avevo bisogno di coprirmi era ammonito e ho preferito mettere in campo un calciatore come Ricciardi che ha approcciato benissimo. La difesa senza Camporese? Loro hanno questi tre attaccanti dinamici e abbiamo optato per una scelta di uscire con i tre. Sono scelte e l’allenatore deve farle sempre”. Chiusura con i tifosi: «sono stati splendidi e vogliamo fare il meglio per farli contenti».