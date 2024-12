Alvini é una furia “rigore clamoroso non dato al Cosenza. E il goal loro da annullare: é assurdo”

- Advertisement -

COSENZA – È un Alvini furioso quello che si presenta in sala stampa al termine della sconfitta contro il Frosinone decisa da un‘autorete di Martino. Chi si aspettava una disamina sulla gara è rimasto interdetto da un Alvini mai visto così furente per le decisioni arbitrali che hanno deciso a suo dire l’esito della gara: «abbiamo preso un goal non regolare; sapete che Alvini non si lamenta mai delle decisioni arbitrali, ma oggi ho visto qualcosa di assurdo: il goal loro era da annullare per un netto fallo su Ricciardi. Poi sul goal loro e sull’episodio la partita é cambiata. Ma quello che è accaduto al 71′ è incredibile: cera un rigore clamoroso: Monterisi tocca con le mani il pallone bloccato da Cerofolini dopo il tiro di Rizzo Pinna. Il giocatore mette le mani sul pallone per 5 secondi ed é un rigore che non si può nn fischiare».

«Poi possiamo anche parlare di tutto il resto. Non abbiamo fatto una gara importante, siamo stati lenti e non efficaci nella loro trequarti, la palla scorreva lenta, abbiamo avuto meno qualità e meno efficaci, ma sugli episodi si determina il risultato e le decisioni di oggi hanno influito. vittoria del Frosinone nessuno la mette in dubbio, merito a loro però se ci sono delle cose non regolari va detto. Per la salvezza dobbiamo alzare il livello. Siamo arrivati in area loro mille volte ma non siamo stati lucidi».