Braglia “vittoria voluta dai ragazzi. Tifosi fantastici, con il Padova voglio lo stadio pieno”

“Giusto essere felici stasera, perchĂ© la squadra ha dimostrato compattezza, forza e voglia di vincere. I tifosi? Fantastici, ora li voglio tutti allo stadio sabato contro il Padova perchè ci giochiamo tantissimo”

.

CROTONE – Mister Braglia analizza così il successo dei rossoblu contro il Crotone, merito di un atteggiamento giusto e della grande voglia di vincere dalla squadra, ripagata con i tre punti dopo un periodo certamente non felice “Quello che ha contato piĂą di tutti in questa partita è stato l’atteggiamento della squadra, aldilĂ dei singoli. Quando l’atteggiamento è quello giusto, allora vieni ripagato anche dai risultati. I ragazzi hanno cercato e voluto una vittoria importante che ripaga tutti di un periodo brutto e ci permette anche di ridare calore e infiammare questa piazza. Abbiamo vinto la gara nell’atteggiamento che spero si si ripresenti tantissime altre volte perchĂ© così possiamo dire la nostra. Siamo stati spavaldi, giocando con 4 attaccanti e siamo stati premiati. Oggi i tifosi sono stati eccezionali e sabato devono sostenerci perchĂ© con il Padova ci giochiamo molto del nostro futuro“. Baclet decisivo per il successo dei rossoblu? “Baclet sa benissimo che verrĂ impiegato tante volte soprattutto negli ultimi 30 minuti. E’ voluto rimanere a Cosenza, so quanto ci tiene a questa maglia e ogni volta che entra lo fa con lo spirito giusto”.