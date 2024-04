Tragedia a Rende, accusa un malore mentre è alla guida dell’auto: muore un 40enne

COSENZA – Tragico pomeriggio a Rende dove un uomo di circa 40 anni. E.C. di Casole, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trova alla guida della sua auto Alfa Romeo 147 grigia su viale Principe, nei pressi del supermercato Lidl. Secondo quanto si apprende, l’uomo – colto da infarto – ha accostato l’auto sul margine destro della carreggiata. Sul posto i cittadini hanno allertato subito i soccorsi ma l’auto medica del 118 Misericordia Cosenza, giunta sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare. Sul posto la polizia municipale e il magistrato di turno per disporre gli accertamenti del caso.

- Pubblicità sky-