Memorial “Ricordando Denis”, il 24 aprile vecchie glorie rossoblu Vs sindaci

Si intitola “Ricordando Denis”, l’evento organizzato dalla scuola calcio Denis Bergamini Football Team, in programma martedì 24 aprile allo stadio “Marulla”

COSENZA – Le Vecchie Glorie rossoblu del Cosenza Calcio sfideranno i Sindaci calabresi per onorare la memoria di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza assassinato nel 1989 e mai dimenticato da tutti i tifosi e dall’Italia intera, per cui ancora si attende giustizia. Molti gli ex calciatori del Cosenza che scenderanno in campo per questa partita, Gigi Simoni, Ciccio Marino, Claudio Lombardo, Alberto Aita, Luca Altomare, Salvatore Miceli, Alberto Urban, Gianluca Savoldi, Nassim Mendil, Rudy Brunelli, Roberto Giansanti, Gigi De Rosa e tanti altri ex.

Cosenza potrĂ nuovamente abbracciare i suoi beniamini e partecipare a questa bellissima iniziativa, molto sentita da tutta la cittĂ alla quale sarĂ presente anche la sorella di Denis, Donata, e il mister delle glorie rossoblu sarĂ Gianni Di Marzio, ovvero il traghettatore della Serie B nella indimenticabile stagione 1987-88.

Il costo del biglietto sarà di 3 € e i punti vendita in città saranno il bar Tosti, il bar Pop e il bar Angelo Azzurro. L’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza. L’evento è organizzato dalla scuola calcio Denis Bergamini Football Team. Per Denis, per la giustizia, e per l’amore che ci lega a lui, siamo tutti invitati a partecipare. Forza Cosenza, insieme, ricordando Denis…

L’appuntamento è per martedì 24 aprile 2018 alle 17.00 allo stadio Gigi Marulla di Cosenza.