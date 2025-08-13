HomeCalabria

Occhiuto: “Crotone non sarà la discarica d’Italia”. La Regione Calabria vince il ricorso contro Eni Rewind

La Regione Calabria ha vinto il ricorso al Tar, presentato mesi fa per stoppare l'utilizzo delle discariche crotonesi per lo stoccaggio dei rifiuti speciali derivanti dalla bonifica di Eni Rewind del Sito di interesse nazionale (Sin) di Crotone

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “La Regione Calabria ha vinto il ricorso al Tar, presentato mesi fa per stoppare l’utilizzo delle discariche crotonesi per lo stoccaggio dei rifiuti speciali derivanti dalla bonifica di Eni Rewind del Sito di interesse nazionale (Sin) di Crotone. Il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro ci dà pienamente ragione, e con questa importantissima decisione, annulla il decreto del Ministero dell’Ambiente e l’ordinanza del Commissario straordinario che invece indicavano in Crotone il luogo preposto per lo smaltimento”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Lo abbiamo detto e ripetuto: Crotone non deve essere considerata la discarica d’Italia. Siamo consapevoli di aver toccato, con questa nostra iniziativa politica e amministrativa, enormi interessi. La tutela dei territori e dei cittadini è la stella polare che ci ha guidato in questa difficile battaglia di civiltà”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

elezioni regionali partito del sud

Occhiuto tra dimissioni, inchiesta e ricandidatura-lampo. Partito del Sud Calabria «elezioni sono ‘cosa loro’»

Calabria
COSENZA - "Siamo stati sorpresi un po' tutti dell'avviso di garanzia ricevuto dal Presidente della Regione Calabria Occhiuto e dalle sue dimissioni, che fanno...
tirocinanti cosenza sacco

I 266 ex tirocinanti ministeriali calabresi cercano risposte dalla politica: “Da 2 anni in...

Calabria
COSENZA - "L’approvazione dell’emendamento 19.13, a firma di Francesco Cannizzaro, posto sul decreto Sud (DL 124/2023), avvenuta il 26 ottobre 2023, sarebbe dovuto essere...

TIS, ora i fondi sono disponibili: dall’Inps al via ai pagamenti per i tirocinanti

Calabria
CATANZARO - La direzione regionale Calabria dell'Inps ha fatto sapere che nella giornata di oggi è arrivata la piena disponibilità dei fondi destinati ai...
drone-carcere-rossano

Drone con droga e cellulari bloccato mentre si poggiava sul tetto del carcere di...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un drone è stato scoperto sul tetto del carcere di Rossano dagli agenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata...
incidente-tarsia-2

Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti in ospedale

Provincia
TARSIA (CS) - Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l'Autostrada A2 "del Mediterraneo" nei pressi dello svincolo di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36964Area Urbana22235Provincia19730Italia7983Sport3838Tirreno2869Università1446
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

tirocinanti cosenza sacco
Calabria

I 266 ex tirocinanti ministeriali calabresi cercano risposte dalla politica: “Da...

COSENZA - "L’approvazione dell’emendamento 19.13, a firma di Francesco Cannizzaro, posto sul decreto Sud (DL 124/2023), avvenuta il 26 ottobre 2023, sarebbe dovuto essere...
drone-carcere-rossano
Ionio

Drone con droga e cellulari bloccato mentre si poggiava sul tetto...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un drone è stato scoperto sul tetto del carcere di Rossano dagli agenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata...
incidente-tarsia-2
Provincia

Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti...

TARSIA (CS) - Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l'Autostrada A2 "del Mediterraneo" nei pressi dello svincolo di...
Tirreno

«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi...

AMANTEA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il...
Calabria

International Street Food, confermate le tappe di agosto in Calabria: annullati...

PAOLA (CS) - Si svolgeranno regolarmente ad agosto le tappe dell'International street food a Tortora, Belvedere Marittimo, Catanzaro Lido, Cirò Marina, Falerna e Isola...
Treni_Gallo_Oliverio
Calabria

Gallo: «Oliverio sbaglia, 27 nuovi treni in Calabria grazie a Occhiuto,...

COSENZA - "Sui 27 nuovi treni l'ex governatore Mario Oliverio attacca in modo immotivato il presidente Roberto Occhiuto, ma prende un clamoroso abbaglio. Il...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA