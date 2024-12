Lufthansa in Calabria dal 2025: arriva il volo Lamezia-Francoforte due volte a settimana

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Lufthansa in Calabria dal 2025 con il volo Lamezia-Francoforte. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto con un video: un nuovo collegamento dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme operato da Lufhtansa che, dopo il via libera dell’UE, ha sancito l’accordo con Ita Airways per quella che sarà la più grande compagnia aerea europea. Dopo le nuove quattro nove rotte annunciate da Ryanair verso Bucarest, Breslavia, Madrid e Trieste, a partire dal 6 Aprile 2025 la compagnia tedesca collegherà l’aeroporto di Lamezia Terme a quello di Francoforte, uno degli Hub aeroportuali più importanti del mondo, con due voli a settimana.

Lamezia-Francoforte dal 2025 con Lufthansa

«Francoforte è uno deli hub più importanti e La Calabria – spiega Occhiuto – sarà raggiungibile da tutto il mondo con un unico biglietto e facendo un solo scalo. Altre buone notizie – evidenzia ancora Occhiuto – sono quelle che riguardano i numeri dell’aeroporto di Reggio Calabria che a novembre fa registrare un +200% di traffico, Crotone +60% e anche quello di Lamezia a novembre ha fatto registrare +14%. La Calabria diventa attrattiva per Lufhtansa – conclude Occhiuto – ma anche per le altre compagnie. In Calabria oggi tutte le compagnia vogliono volare per far decollare il turismo della nostra regione».