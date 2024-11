Zumpano presenta il servizio ‘Punto Facile Digitale’: “abbattere le barriere tecnologiche”

ZUMPANO (CS) – L’amministrazione comunale di Zumpano, guidata dal sindaco Avvocato Fabrizio Fabiano, mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 11.00 presso la Sala Convegni del Museo d’Arte Sacra “Vivarini”, inaugura il nuovo servizio ‘Punto Facile Digitale’, un’iniziativa promossa dalla Dott.ssa Luigia Maria Nigro, consigliera comunale con delega ai servizi sociali, e dal consigliere Alessandro Caruso, delegato all’innovazione tecnologica, che hanno fortemente voluto questo progetto per sostenere i cittadini nel percorso verso la digitalizzazione e l’autonomia nell’uso delle tecnologie.

“L’obiettivo di questo servizio è quello di abbattere le barriere tecnologiche e permettere a tutti i cittadini, soprattutto a coloro che incontrano difficoltà a destreggiarsi con la tecnologia, come ad esempio gli anziani, di avvicinarsi al mondo digitale in maniera semplice e accessibile,” ha dichiarato il sindaco Fabiano. “In un’epoca in cui i servizi pubblici si spostano sempre di più online, è fondamentale che nessuno resti indietro. Il ‘Punto Facile Digitale’ rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera apprendere e migliorare le proprie competenze digitali in un ambiente accogliente e senza alcuna difficoltà.”

Il ‘Punto Facile Digitale’ è uno spazio pensato per aiutare i cittadini a comprendere e utilizzare i servizi digitali della Pubblica Amministrazione in modo semplice e accessibile. Situato nella Casa Comunale in Piazza S. Giorgio, 2, il servizio offre assistenza e formazione gratuita per supportare chi ha difficoltà nell’utilizzo di strumenti digitali essenziali come internet, SPID, PEC, home banking, e altre applicazioni utili per la gestione della vita quotidiana.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della nostra comunità questo servizio, grazie al quale i cittadini potranno acquisire nuove competenze e autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali,” ha aggiunto Fabiano. “Ringrazio la Dott.ssa Nigro e il consigliere Caruso per l’impegno profuso in questa iniziativa, che testimonia la nostra volontà di costruire una comunità più inclusiva e connessa.”

L’iniziativa, realizzata grazie ai fondi dell’Unione Europea e al progetto NextGenerationEU, è parte del programma Repubblica Digitale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. È pensata per avvicinare soprattutto coloro che non hanno familiarità con la tecnologia, permettendo di apprendere come utilizzare i servizi online, effettuare videochiamate, gestire la posta elettronica e accedere a piattaforme di pubblica utilità come PagoPa.

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 13:30, previa prenotazione. Attraverso questa iniziativa, l’amministrazione di Zumpano intende offrire un’opportunità concreta per agevolare l’accesso alla tecnologia, favorendo così l’inclusione digitale dei cittadini e facilitando l’accesso a servizi pubblici online.