Zumpano, Città cardio-protetta: un defibrillatore sarà collocato nella piazza centrale

ZUMPANO (CS) – Durante una serata emozionante nella sala consiliare del Comune di Zumpano, il presidente dell’associazione socio-culturale San Giorgio Martire, Annalisa Cucunato, ha guidato un’importante iniziativa a nome dell’intero gruppo. La popolazione di Zumpano, rappresentata dal sindaco, Fabrizio Fabiano, ha ricevuto in dono un defibrillatore che sarà collocato nella centrale piazza San Giorgio per essere utilizzato in caso di emergenze.

L’evento ha visto la partecipazione del gruppo di protezione civile di Zumpano e dell’Associazione Anziani, sottolineando l’impegno e la collaborazione di diverse realtà locali per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Grazie a queste iniziative, Zumpano si conferma come una città cardio-protetta, pronta ad affrontare eventuali situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace. La solidarietà e l’impegno dei cittadini e delle associazioni locali sono fondamentali per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

La generosa donazione è stata accolta con entusiasmo e gratitudine, con il sindaco Fabiano che ha sottolineato l’importanza di questo gesto per la sicurezza e il benessere della comunità di Zumpano. Inoltre, il primo cittadino ha annunciato che un altro defibrillatore presente presso il Comune verrà posizionato nella zona commerciale, garantendo una copertura completa del territorio e assicurando che questi dispositivi siano accessibili a tutti, compresi coloro che visitano Zumpano per motivi commerciali o artigianali. Fabiano ha affermato: “Insieme, possiamo fare la differenza e rendere Zumpano un luogo ancora più accogliente e protetto per tutti i suoi abitanti e visitatori”.