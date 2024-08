Volontaria riceve due attestati di benemerenza, premiato il suo impegno a favore degli animali

ORSOMARSO (CS) – “Io non ho fatto niente, loro hanno fatto tanto per me”; sono state queste le parole cariche di emozione di Eda Papa, volontaria, che ha ricevuto per il suo impegno a favore degli animali profuso negli anni due attestati di benemerenza. La consegna di un attestato e una targa, avvenuta all’interno della manifestazione Crivu Festival, da parte del sindaco di Orsomarso e dal responsabile della delegazione di Gaia Animali & Ambiente Calabria, Francesco Corrado, in rappresentanza dell’Autorità Garante per i Diritti Animali della Regione Calabria dott. Domenico Laratta e della direzione nazionale dell’associazione GAIA Animali e Ambiente.

Centinaia sono stati i cani e gatti curati e salvati da Eda in un contesto sociale – gli anni ’80 – durante i quali, essere volontario in Calabria, voleva dire essere pionieri e isolati. “Non dimenticheremo mai le corse di Eda al canile a trovare i cani per non farli sentire soli”, sottolinea il responsabile di Gaia Calabria, Francesco Corrado. “Cani dei quali conserva ancora le foto. Il suo impegno è stato fermato solo dalla grave patologia degenerativa che la sta affliggendo da qualche anno. Ma nonostante questo non ha smesso assolutamente di dare il suo sostegno morale il suo sprone e, quando le possibilità economiche glielo permettono, di farci recapitare del cibo per i randagi che seguiamo. Davanti la porta della sua abitazione ogni cane e gatto randagio trova tuttora cibo e acqua”.

“La sua storia è motivo di orgoglio”

Il presidente nazionale di Gaia Animali & Ambiente, Edgar Meyer l’ha definita “un faro di legalità. E’ giusto ispirarci a questa figura che ha lottato in silenzio, in un periodo in cui il volontariato non esisteva e i cani erano considerati nulla: venivano soppressi poco dopo essere accalappiati. Grazie anche all’esempio e alle azioni dei volontari come Eda, oggi Orsomarso è a zero randagismo”.

Nella targa del Garante per i Diritti Animali della Regione Calabria è espressa sincera gratitudine “per essersi prodigata per oltre 20 anni a lenire le sofferenze di tanti animali randagi, senza risparmiare fatica, impegno e dedizione, sostenendo anche con aiuti concreti azioni di tutela verso gli ultimi e indifesi con ammirabile sentimento animalista ed innata abnegazione. Possa il suo esempio fungere da viatico e da faro” per tutti.