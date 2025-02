Violento incidente stradale a Tarsia: sei persone ferite, tre in gravi condizioni

- Advertisement -

TARSIA (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera nel Comune di Tarsia sulla Strada Provinciale 241 che ha visto coinvolte due autovetture, una Volkswagen Golf ed una Lynk & Co. Quest’ultima a seguito dell’impatto si è ribaltata sulla sede stradale. Il bilancio del violento sinistro è di sei persone ferite, di cui tre in gravi condizioni.

Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari e Rende per mettere in sicurezza l’area e i veicoli, e i carabinieri per gli adempimenti di competenza.