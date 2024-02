Violento incidente nel Cosentino, mezzo pesante sbanda e si ribalta: un ferito – FOTO

FIRMO (CS) – Violento incidente questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Frascineto e Firmo in direzione sud. Secondo i primi accertamenti un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo sfondando il guard rail e finendo la sua corsa ribaltandosi su un fianco. I vigili del fuoco di Castrovillari, giunti sul posto immediatamente, hanno estratto dalle lamiere del mezzo l’autista rimasto incastrato. Il conducente è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Castrovillari.

L’uomo sarebbe ferito ma le sue condizioni non sembrano gravi. Riguardo le condizioni del traffico, sul tratto interessato dal sinistro, al momento si viaggia su una sola corsia. Sul posto anche il personale dell’Anas e la polizia stradale per gli accertamenti del caso. Ingenti i danni alle barriere di sicurezza autostradali.