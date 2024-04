Cosenza, le “nuove” ambulanze del 118 restano parcheggiate… in attesa della chiamata degli autisti

COSENZA – “Sono sessanta le nuove ambulanze del 118 che la Regione Calabria ha acquistato per il servizio di prima emergenza. Ma c’è un problema: mancano gli autisti. O meglio, ci sono ma non vengono ancora “chiamati”, nonostante la richiesta sia urgente“. È questa la situazione che racconta alla nostra redazione uno dei vincitori del concorso per autisti d’ambulanza del 118 in Calabria.

Autisti 118, il concorso dell’Asp

A luglio 2023 viene indetto dall’Asp di Cosenza un bando da 115 posti nelle 5 Asp calabresi i per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di operatori tecnici specializzati nella guida di ambulanze. Le assunzioni hanno l’obiettivo di rafforzare e potenziare il sistema regionale di emergenza/urgenza. L’Asp di Cosenza, individuata quale Azienda capofila, dopo aver effettuato una ricognizione presso le Asp regionali, ha individuando i posti disponibili nell’area dell’emergenza per i profili di dirigente medico, infermieri e, appunto, autisti di ambulanze.

I posti messi a concorso vengono suddivisi così: per l’Asp di Cosenza 52 posti; per l’Asp di Catanzaro 10; per l’Asp di Crotone 6; per l’Asp di Reggio Calabria 42 e infine per l’Asp di Vibo Valentia 5 posti. La partecipazione al bando è stata altissima, tanto che tra i 764 partecipanti è stata fatta una scrematura attraverso due prove: pratica e orale. Qualche mese fa, l’Asp ha reso definitive le graduatorie. Dopodiché, sulla vicenda, è caduto il silenzio.

Le ambulanze del 118 acquistate dalla Regione

Nel frattempo il 31 ottobre dello scorso anno, alla cittadella Regionale il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, presentava le 60 ambulanze del 118 acquistate dalla Regione Calabria per implementare il parco mezzi del servizio di emergenza-urgenza in Calabria e destinate alle postazioni di emergenza di tutte e 5 le province calabresi. Acquisto contornato dal solito vespaio di polemiche, con tanto di Esposto alla Procura della Corte dei Conti per la Calabria, perchè si tratterebbe di automediche e ambulanze di seconda mano “riciclate” dalla Regione Lombardia, molte con più di 300.000 km e per un importo di oltre 550mila euro.

Autisti ancora in attesta della chiamata

Polemiche a parte, all’Asp di Cosenza, come mostrano le foto, sono state destinate una ventina di mezzi ma che al momento restano parcheggiati in attesa che gli autisti vincitori del concorso vengano chiamati. “Noi vincitori del concorso (per l’Asp di Cosenza sono 52 ndr) vaghiamo nel buio più totale, nessuno risponde alle nostre domande nonostante più volte – dice ancora l’autista – siamo andati a chiedere direttamente agli uffici dell’azienda sanitaria ma, o non hanno risposto, o ci hanno mandato a casa dicendo che la responsabilità è della Dulbecco. In più sappiamo che in alcune province urge la necessità di implementare il personale perché in alcuni casi gli autisti del 118 hanno difficoltà persino a coprire i turni“.

La clausola nel bado “chiamata entro i due anni”

Va anche evidenziato che nel bando di concorso, la Regione si è avvalsa di specificare che i futuri dipendenti saranno chiamati “entro due anni“. Insomma dopo tre mesi dall’uscita delle graduatorie tutte le aziende sanitarie calabresi sono ancora in attesa della presa in servizio di questi, essenziali, professionisti per garantire il soccorso di prima emergenza. È paradossale che i mezzi, come detto all’inizio, sono parcheggiati in attesa – come i 115 vincitori del concorso – di scendere in campo”.