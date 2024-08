Vaccarizzo Albanese, Patrick Zaki al Festival delle Migrazioni 2024

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Anche la XIII edizione del Festival delle Migrazioni sarà itinerante e toccherà gli otto comuni in cui l’Associazione è presente con i propri progetti. Ospite d’eccezione nella giornata del 24 agosto, è Patrick Zaki, attivista dei diritti civili, che farà unica tappa pubblica in Calabria nella splendida Piazza Skanderbeg. Altra figura di rilievo è quella di Lisa Clark, Co-Presidente dell’International Peace Bureau che negli anni passati è stata insignita del premio Nobel della Pace. Sarà a Bisignano nella giornata inaugurale del 22 agosto, assieme ad altri notissimi interlocutori.

Il 23 agosto a San Benedetto Ullano sarà presente Renato Curcio, autore ed editore della casa editrice “sensibili alle foglie”, che sarà intervistato dal giornalista Paride Leporace assieme al ricercatore Maurizio Alfano.

Il 25 agosto a San Giorgio Albanese parteciperà il Vescovo di Cassano allo Ionio mons. Francesco Savino, assieme alla giornalista Albanese Kristina Milona, per parlare del Patto Italia-Albania, alla presenza di tantissimi relatori nazionali e internazionali.

Il Festival si fermerà dal 26 al 28 per poi riprendere il 29 a Cerzeto, il 30 a San Basile, il 31 ad Acquaformosa dove il festival è nato, per poi festeggiare il gran finale, il primo settembre, a San Sosti. Un’edizione di denuncia politica e di riflessioni sullo stato attuale dell’immigrazione e dell’accoglienza e su come le notizie vengano artatamente occultate. Ogni giornata prevede concerti serali.