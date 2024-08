Unical, a Caloveto apre uno sportello informativo sull’ateneo per famiglie e studenti

CALOVETO (CS) – Promuovere attività di orientamento e contribuire ad accorciare le distanze tra le comunità dell’entroterra e l’Università della Calabria. Sono, questi, alcuni degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’attivazione di uno sportello informativo ospitato a Palazzo di Città. È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza plaudendo, insieme all’assessore con delega ai fondi comunitari, bilancio e università Giovanni Paternò e al delegato alla cultura Paolo Laurenzano, all’iniziativa promossa da un gruppo di studenti che frequentano e sono attivi all’interno del Campus di Arcavacata.

Dagli step necessari per effettuare correttamente l’iscrizione all’università ai requisiti necessari per ottenere la borsa di studio, passando da ogni altra informazione utile a livello amministrativo e di segreteria, ma anche di accesso ai servizi, come la mensa e la biblioteca.

L’INIZIATIVA È APERTA AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Ad offrire assistenza agli studenti e alle famiglie ci saranno il senatore accademico Simone D’Adamo, il consigliere del dipartimento DESF Gerardo Madeo, Consigliere di Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) ed il rappresentante della commissione Commissione Paritetica del dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG), Giuseppe Cristaldi.