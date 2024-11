Truffe agli anziani, carabinieri a Santa Sofia D’Epiro per sensibilizzare e mettere in guardia

- Advertisement -

SANTA SOFIA D’EPIRO (CS) – Contro le truffe agli anziani, la campagna di sensibilizzazione dei carabinieri. I militari di Santa Sofia D’Epiro, hanno distribuito brochure informative e colloquiato con la locale cittadinanza nei luoghi di ritrovo del Paese Arbereshe. In particolare il Comandante di Stazione coadiuvato dagli altri militari effettivi al presidio dell’Arma, hanno incontrato numerosi pensionati all’esterno della Chiesa di Sant’Atanasio il Grande nonché presso il locale ufficio postale. Inoltre, a differenza delle campagne di sensibilizzazione già svolte in precedenza, i Carabinieri hanno incrementato la vicinanza alle persone più fragili incontrando gli abitati anche lungo i vicoli e le piazzette del paese, soffermandosi a parlare con gli anziani durante le loro normali attività di vita quotidiana.

Truffe agli anziani, i carabinieri nei loro luoghi di ritrovo

Con quest’ulteriore campagna informativa, i militari dell’Arma hanno voluto ribadire la necessaria attenzione verso il fenomeno delle truffe, illustrando con esempi pratici le modalità con cui sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine raggirano le loro vittime. In particolare, facendo leva sulla sensibilità dell’anziano, i malfattori si fanno consegnare monili in oro e denaro quali presunte cauzioni per falsi eventi in cui sarebbero occorsi dei familiari. Sebbene i pretesti con cui i malviventi cercano di entrare in contatto diretto con la vittima possono essere numerosi, l’obiettivo finale è sempre quello di accedere all’interno dell’abitazione per derubare l’ignara vittima dei contanti e degli oggetti di maggior valore prontamente reperibili.

Occhi puntati alle feste natalizie

Considerando l’avvinarci delle festività natalizie, periodo nel quale tali fenomeni criminali potrebbero incrementare, i consigli dei militari della locale Stazione hanno riscosso particolare attenzione da parte della cittadinanza. I Carabinieri, infatti, oltre alle cosiddete “best practice” utilizzate per individuare una possibile truffa, hanno ribadito la necessità di contattare sempre il 112 o di presentarsi sempre in caserma in caso di richieste di denaro da parte di sconosciuti. Ancora una volta la vicinanza e l’attenzione che i presidi territoriali dell’Arma riservano alle comunità più piccole e distanti dai centri urbani, sono un importante segno di prossimità e di servizio verso la cittadinanza.