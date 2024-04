Tragedia sulla tratta ferroviaria tra Rogliano e Cosenza, una vittima

COSENZA – Gli uomini della Polizia di Stato, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 sono sul posto in località Bosco di Rovito, per un incidente avvenuto lungo la tratta ferroviaria tra Rogliano e Cosenza, servita da Ferrovie della Calabria.

Secondo le prime indiscrezioni un uomo di circa 80 anni si trovava, per motivi ancora da accertare, pare stesse camminando ai bordi della linea ferrata quando è transitato il convoglio diretto a Rogliano, che lo ha travolto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 nel territorio di Bosco di Rovito. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il medico legale.