Tragedia a Bisignano: muore a 34 anni in un incidente in moto, domani i funerali

- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – Una drammatica notizia ha scosso la comunità di Bisignano nelle prime ore di oggi: Carlo Rago, 34 anni, ha perso la vita in un tragico incidente in moto avvenuto nella notte. L’impatto mortale è avvenuto a poche decine di metri dalla chiesa di San Domenico nel centro storico, lungo viale Principe di Piemonte, nel quartiere di Santa Croce. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per battere violentemente la testa. Un impatto fatale.

La notizia ha destato profondo dolore tra familiari, amici e concittadini, che si stringono attorno alla famiglia Rago in questo momento di immensa sofferenza. Numerosi i post sui social carichi di dolore e sgomento: “un urlo che mi resterà in gola. Non c’è mai un giusto addio! Addio alla tua forza, alla tua determinazione, alla tua gran voglia di vivere. Alla tua gentilezza, alla tua umanità. Addio a tutti i tuoi sogni. Di questi sentimenti sei stato e resti la migliore testimonianza. Vorrei che ti voltassi ancora per un ultimo sguardo, un ultimo cenno di saluto”. E’ solo uno dei tanti messaggi di amici e persone che lo conoscevano. I funerali di Carlo Rago saranno celebrati domani, lunedì 9 giugno, alle ore 17:30 presso il Santuario di Sant’Umile.