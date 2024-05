Tragedia a Roggiano Gravina: muratore 65enne cade dall’impalcatura e muore

ROGGIANO GRAVINA (CS) – Ennesima tragedia sul lavoro nel cosentino. Ieri pomeriggio un muratore di 65 anni in pensione è morto dopo essere caduto da un’impalcatura sulla quale stava lavorando a Farneto. Secondo quanto si apprende, l’uomo, cadendo, avrebbe sbattuto violentemente la testa contro un muretto, morendo in seguito ai traumi riportati. Sul posto elisoccorso e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La Procura di Cosenza indaga sulla dinamica dell’incidente.

- Pubblicità sky-