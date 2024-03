Terapia forestale: a Lorica la presentazione delle attività sulla «Foresta Incantata» di Montescuro

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Si terrà il prossimo 18 marzo, presso la sede del Parco Nazionale della Sila, la presentazione delle attività di qualificazione del Sentiero CAI 421 della «Foresta Incantata», Montescuro (Celico), ai fini della Terapia Forestale. Durante l’incontro, intitolato “Terapia Forestale nel Parco Nazionale della Sila. Ricerca, risultati e opportunità di sviluppo”, saranno presentati gli esiti delle attività svolte dai ricercatori e dalle ricercatrici CNR, Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBE-CNR), in collaborazione con l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestale del Mediterraneo (ISAFOM-CNR) sede di Rende (CS) e il Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Cosenza.

In particolare, saranno illustrati gli interessanti risultati ottenuti circa la caratterizzazione dell’atmosfera forestale sia in termini di concentrazione e presenza di inquinanti volatili che di composti bioattivi rilasciati dalla vegetazione (in particolare monoterpeni), come emerso dalle analisi ambientali effettuate in situ nel mese di ottobre 2023. Saranno quindi presentati gli effetti psicologici, in termini di miglioramento a breve termine rispetto ai sintomi di ansia e al disturbo dell’umore, misurati sui partecipanti nel corso di una sessione sperimentale di terapia forestale della durata di 3 ore, condotta da una esperta psicoterapeuta sempre nello scorso mese di ottobre.

L’incontro sarà più in generale l’occasione per presentare le principali evidenze scientifiche della Terapia Forestale, disciplina giovane che negli ultimi anni sta ricevendo grande attenzione per il suo potenziale in termini di prevenzione e promozione della salute. Saranno anche discusse le opportunità di sviluppo locale nel segno della medicina forestale, con particolare riferimento alla salute mentale e ai benefici fisiologici, a partire dalle malattie respiratorie croniche quali l’asma infantile.

Le attività presentate rientrano infatti nell’accordo di collaborazione scientifica tra Cnr-Ibe, Cai (Club alpino italiano), Mipaaf (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Iss (Istituto Superiore di Sanità), alcuni Dipartimenti delle Università di Firenze, Padova e Roma La Sapienza, Cerfit (Centro di riferimento regionale in fitoterapia, AOU Careggi) e altri soggetti impegnati sul tema. Obiettivo ultimo è quello di promuovere la nascita e lo sviluppo di interventi innovativi di salute pubblica, a carattere preventivo e terapeutico, diffusi territorialmente, realizzando, da una parte, risparmi significativi e persistenti per il Servizio sanitario, dall’altra, creando le condizioni per sostenere lo sviluppo di Stazioni di Terapia Forestale quale nuova imprenditorialità basata sui servizi ecosistemici offerti dai boschi. All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali e associazioni di categoria interessate allo sviluppo del Turismo Verde e del Benessere.