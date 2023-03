Tariffe acqua, Mendicino vince causa contro Sorical: «non pagheremo oltre 500mila euro»

MENDICINO (CS) – “Il Tribunale di Catanzaro, sez. seconda civile, ha ritenuto, alla luce delle argomentazioni del Comune di Mendicino, difeso dall’avv. Luisa Cimino del foro di Lamezia Terme, di sospendere il decreto ingiuntivo in favore di Sorical che aveva avanzato la pretesa del pagamento da parte del nostro ente della somma di 502.752,43 € oltre interessi e spese legali”. L’annuncio del sindaco di Mendicino Antonio Palermo dalla propria pagina facebook.

“Il Tribunale di Catanzaro, cioè, ha sospeso il pagamento della somma richiesta da Sorical al nostro Comune proprio alla luce delle contestazioni da noi svolte sulle tariffe applicate al nostro ente e, dunque, a cascata sulle spettanze gravanti sui cittadini di Mendicino. Quando si hanno responsabilità di governo le battaglie occorre combatterle nelle sedi istituzionali e non sui social come leoni da tastiera o con proclami da novelli Masaniello. È in questo modo che ho improntato il mio essere Sindaco in questi quasi 10 anni”.

Palermo, prosegue esultando per il risultato: “Un’ottima notizia per il nostro ente sul piano finanziario vista la pretesa che Sorical riteneva di vantare, sul piano politico visti i tanti disservizi avuti in questi anni, sul piano tecnico e amministrativo vista la bontà delle nostre argomentazioni. Oggi sono ancora più fiero di guidare il nostro Comune e credo e spero lo siano tutti quelli che hanno sempre creduto nelle mie doti di buon amministratore”.