HomeProvincia

Succurro «dopo 7 anni riapre l’Ipsia di Bocchigliero», Mazzuca «inaugura una scuola che non c’è»

"Una scuola, che è una cattedrale nel deserto, perché l’IPSIA di Bocchigliero non ha più nemmeno un iscritto". Mazzuca la definisce una "farsa"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

BOCCHIGLIERO (CS) – “Abbiamo sbloccato il cantiere e restituito agli studenti una scuola moderna, sicura e bella”. Così la presidente della Provincia di Cosenza e sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, nonchè candidata alle prossime regionali, con un video sui social ieri, ha annunciato la riapertura dell’Ipsia di Bocchigliero “dopo 7 anni” spiegando poi nel post che accompagnava il video: “Così investiamo nei borghi e nelle aree interne, contro lo spopolamento e per la restanza”.

Mazzuca “all’indecenza non c’è limite”

In merito a tale annuncio è intervenuto il candidato del PD Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio Comunale di Cosenza che sottolinea: “all’indecenza non c’è limite! Rosaria Succurro, candidata al Consiglio regionale nella lista “Occhiuto Presidente”, va a Bocchigliero e inaugura, in pompa magna, con al fianco il sindaco con tanto di fascia tricolore, un edificio scolastico, che è costato centinaia di migliaia di euro, che dovrebbe ospitare una scuola, l’IPSIA, che non esiste più!”.

L’IPSIA di Bocchigliero “non ha neppure un iscritto”

“Infatti con il decreto 8966 del 24 giugno 2025 il Dirigente dell’ATP di Cosenza, la dott.ssa Loredana Giannicola – prosegue Mazzuca – ha disposto la soppressione dell’unica classe ancora funzionante, la Quinta classe, alla quale risultano iscritti solo 3 anni, e, contestualmente ne ha decretato l’accorpamento all’IPSIA di Longobucco. Insomma, una scuola, che è una cattedrale nel deserto, perché l’IPSIA di Bocchigliero non ha più nemmeno un iscritto”.

“Cosicchè l’altro giorno a Bocchigliero è andata in scena una miserevole farsa, un’indegna presa in giro, che va denunciata e smascherata senza pietà. Le popolazioni non possono essere turlupinate con cotanta spudoratezza. Non si può inaugurare il nulla per carpire il voto di cittadine e cittadini di Bocchigliero”.

Nei prossimi giorni, insieme a Domenico Agazzio, consigliere comunale di minoranza, nonché segretario del Circolo e a Giuseppe Ciacco, capogruppo del PD in seno al Consiglio provinciale, sarò a Bocchigliero per tenere una iniziativa pubblica finalizzata a lanciare una “proposta di riconversione della struttura, destinata, viceversa, all’inesorabile e scellerata fatiscenza”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Soci del comitato di Cosenza della Dante Alighieri

La “Festa dell’Italsimpatia” per i 130 anni del Comitato di Cosenza della ‘Società Dante...

Area Urbana
COSENZA - Il Comitato di Cosenza della Società Dante Alighieri, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, del Comune di Cosenza e dell'Accademia Cosentina,...

Diamante si prepara ad una nuova e piccante edizione del “Peperoncino Festival” – Tutti...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Mancano ormai pochi giorni all’inizio della 33ª edizione del Peperoncino Festival, l’evento enogastronomico e culturale più atteso dell’anno, in programma dal...
esame di maturità

Cambia l’esame di maturità, le novità in arrivo per il 2026 tra orale e...

Italia
ROMA - Il nuovo anno scolastico si apre con una grande novità: cambia l'esame di maturità a seguito del decreto legge Valditara approvato nella...
acqua-sindaco mendicino

Mendicino, sindaco denuncia l’insufficiente ripristino dell’erogazione idrica a contrada Rosario

Provincia
MENDICINO (CS) - Il sindaco Irma Bucarelli, esprime forte preoccupazione e sconcerto per la situazione igienico-sanitaria e di vita quotidiana dei cittadini di contrada...
Universirà calabresi risorse

Università calabresi, dal ministero più risorse per il 2025: +200 milioni di euro

Calabria
CATANZARO - Più risorse per le università della Calabria grazie alle nuove ripartizioni del Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale strumento per l'assegnazione delle...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37256Area Urbana22377Provincia19855Italia8025Sport3862Tirreno2936Università1459
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Soci del comitato di Cosenza della Dante Alighieri
Area Urbana

La “Festa dell’Italsimpatia” per i 130 anni del Comitato di Cosenza...

COSENZA - Il Comitato di Cosenza della Società Dante Alighieri, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, del Comune di Cosenza e dell'Accademia Cosentina,...
Tirreno

Diamante si prepara ad una nuova e piccante edizione del “Peperoncino...

DIAMANTE (CS) - Mancano ormai pochi giorni all’inizio della 33ª edizione del Peperoncino Festival, l’evento enogastronomico e culturale più atteso dell’anno, in programma dal...
acqua-sindaco mendicino
Provincia

Mendicino, sindaco denuncia l’insufficiente ripristino dell’erogazione idrica a contrada Rosario

MENDICINO (CS) - Il sindaco Irma Bucarelli, esprime forte preoccupazione e sconcerto per la situazione igienico-sanitaria e di vita quotidiana dei cittadini di contrada...
leoncavallo dance festival (1)
Area Urbana

Montalto Uffugo, tutto pronto per il IV Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance...

MONTALTO UFFUGO (CS) - Il prossimo 14 settembre alle ore 17.00, il suggestivo sagrato del Duomo della Serra, nel cuore del centro storico di...
marcia pace diamante buonvicino
Tirreno

Da Diamante a Buonvicino la 2ª Marcia della Pace: cittadini e...

DIAMANTE (CS) - Si terrà domenica 14 settembre la 2ª Marcia della Pace tra Diamante e Buonvicino, un evento che vuole essere simbolo di...
agente polizia penitenziaria
Calabria

Polizia Penitenziaria in piazza a Catanzaro, CON.SI.PE «personale stremato e situazione...

CATANZARO – Un forte segnale di allarme viene lanciato dalla CON.SI.PE. (Confederazione Sindacati Penitenziari) riguardo alla Casa Circondariale di Catanzaro, con l'annuncio di possibili...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA