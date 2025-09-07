Succurro «dopo 7 anni riapre l’Ipsia di Bocchigliero», Mazzuca «inaugura una scuola che non c’è»

- Advertisement -

BOCCHIGLIERO (CS) – “Abbiamo sbloccato il cantiere e restituito agli studenti una scuola moderna, sicura e bella”. Così la presidente della Provincia di Cosenza e sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, nonchè candidata alle prossime regionali, con un video sui social ieri, ha annunciato la riapertura dell’Ipsia di Bocchigliero “dopo 7 anni” spiegando poi nel post che accompagnava il video: “Così investiamo nei borghi e nelle aree interne, contro lo spopolamento e per la restanza”.

Mazzuca “all’indecenza non c’è limite”

In merito a tale annuncio è intervenuto il candidato del PD Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio Comunale di Cosenza che sottolinea: “all’indecenza non c’è limite! Rosaria Succurro, candidata al Consiglio regionale nella lista “Occhiuto Presidente”, va a Bocchigliero e inaugura, in pompa magna, con al fianco il sindaco con tanto di fascia tricolore, un edificio scolastico, che è costato centinaia di migliaia di euro, che dovrebbe ospitare una scuola, l’IPSIA, che non esiste più!”.

L’IPSIA di Bocchigliero “non ha neppure un iscritto”

“Infatti con il decreto 8966 del 24 giugno 2025 il Dirigente dell’ATP di Cosenza, la dott.ssa Loredana Giannicola – prosegue Mazzuca – ha disposto la soppressione dell’unica classe ancora funzionante, la Quinta classe, alla quale risultano iscritti solo 3 anni, e, contestualmente ne ha decretato l’accorpamento all’IPSIA di Longobucco. Insomma, una scuola, che è una cattedrale nel deserto, perché l’IPSIA di Bocchigliero non ha più nemmeno un iscritto”.

“Cosicchè l’altro giorno a Bocchigliero è andata in scena una miserevole farsa, un’indegna presa in giro, che va denunciata e smascherata senza pietà. Le popolazioni non possono essere turlupinate con cotanta spudoratezza. Non si può inaugurare il nulla per carpire il voto di cittadine e cittadini di Bocchigliero”.

Nei prossimi giorni, insieme a Domenico Agazzio, consigliere comunale di minoranza, nonché segretario del Circolo e a Giuseppe Ciacco, capogruppo del PD in seno al Consiglio provinciale, sarò a Bocchigliero per tenere una iniziativa pubblica finalizzata a lanciare una “proposta di riconversione della struttura, destinata, viceversa, all’inesorabile e scellerata fatiscenza”.