Sub tutela dei, a Castrovillari aperta la mostra dedicata al giudice Livatino

CASTROVILLARI (CS) – Approda nella città del Pollino la mostra “Sub tutela dei”, dedicata al magistrato beato Rosario Livatino. Da oggi e fino al 12 dicembre, la mostra sarà allestita nell’aula consiliare del comune di Castrovillari, grazie al Centro Culturale “Angeloni”, “per testimoniare come anche tra la giustizia degli uomini palpita ciò che spalanca a una ragionevolezza che cambia la vita e a un modo di guardare e giudicare l’altro”.

“‘Un altro mondo in questo mondo’ – spiega l’introduzione della mostra – è quanto rappresenta e ha testimoniato il giudice Livatino durante la sua esistenza e impegno di magistrato nel sociale per il bene di tutti, mostrando credibilità e coerenza tra fede cristiana e vita nonché unità della persona in ogni ambito e momento dell’esistenza. E tale unità vissuta in pieno da cristiano convinse i suoi avversari che l’unica possibilità che avevano per uccidere il giudice era quello di uccidere il cristiano”. La mostra è organizzata con il patrocinio del Comune in collaborazione con la “Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli”, il Tribunale di Castrovillari, la Diocesi di Cassano.