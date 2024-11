“Stige”: si nascondeva a Cirò Marina a casa di un parente, arrestato il latitante Antonio Anania

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – Lo hanno arrestato alle 5 questa mattina i carabinieri di Crotone. Si tratta di Antonio Anania, 51 anni, condannato lo scorso 20 giugno, al termine del procedimento penale, scaturito dall’indagine, convenzionalmente denominata Stige a 9 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso, dovendo espiare la pena residua di 5 anni, 11 mesi e 21 giorni di reclusione.

Anania era latitante dopo essersi sottratto alle catture tra i mesi di giugno e agosto scorsi, dileguandosi e facendo temporaneamente perdere le proprie tracce. Stamattina però è stato rintracciato in un complesso residenziale, in via Trilussa a Cirò Marina, dove si stava nascondendo nell’abitazione, di proprietà di un suo parente.