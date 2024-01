«Statale 106, fine dei lavori entro il 2030. A2: una variante nel tratto critico tra Cosenza e Altilia»

CATANZARO – Focus su statale 106 jonica e A2 Autostrada del Mediterrano nell’incontro in Cittadella tra il presidente della Regione Roberto Occhiuto e i sindacati regionali Cgil, Cisl e Uil Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo.

Luca Bernardini, capo della direzione tecnica di Anas, intervenendo in collegamento telematico alla riunione ha riferito che partiranno a gennaio 2025 il cantiere dei lavori sulla strada statale 106 “jonica” finanziato con la legge di Bilancio 2023 con tre miliardi di euro. Il termine dei lavori è previsto entro 5 anni dall’avvio, nel 2030. Due le tratte della Statale 106 già finanziati dalla legge di bilancio 2023 (l. 197 del 29 dicembre 2022: la Catanzaro-Crotone e la Sibari-Rossano. Nel primo tratto, lungo 50 km, l’impegno di spesa è di oltre 2 miliardi e mezzo ripartito in 6 lotti funzionali. Per la seconda tratta, lunga 30 km, l’impegno di spesa è di oltre 975 milioni di euro suddiviso in due lotti funzionali.

“3 miliardi per evitare di parlare di strada della morte”

“Dopo tanti anni di parole sulla 106 finalmente dei fatti – ha detto il presidente Occhiuto – perché i 3 miliardi che sono stati stanziati in legge di bilancio e che si prevedeva di spenderli in 15 anni, Anas ci dice che saranno spesi in 5 anni a partire dall’anno prossimo. Questo significa che avremo la conclusione dei lavori entro il 2030. Vorrei ricordare che nei 20 anni precedenti era stato investito solo 1 miliardo. In due anni siamo riusciti a trovare altri 3 miliardi, per consentire ad Anas, che fa la strada, di realizzare questa strada al fine di evitare che parlando della 106 si continui a parlare di ‘strada della morte’.”

Per il governatore calabrese “ci sarà anche un impatto occupazionale importante che l’Anas quantifica in 1000-1500 unità, ma la cosa importante è che si creerà una via di collegamento civile a quattro corsie nella parte ionica della Calabria per troppo tempo inutilmente attesa.

A2: “una varianteper risolvere le criticità tra Cosenza e Altilia”

“Ci sono buone novità anche sulla A2 – ha precisato Occhiuto – perché ora la discussione sta cominciando sulla A2, anche lì è previsto un intervento in variante per permettere di risolvere i problemi che oggi sono determinati dal tratto fra Cosenza e Altilia”.