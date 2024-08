Sport, Vakarici si candida per la prima Scuola di Atletica dell’Arberia

VACCARIZZA ALBANESE (CS) – Ospitare nuove opportunità di socializzazione attraverso lo sport è un valore aggiunto per i centri dell’entroterra, ancora di più per l’Arberia che non ha sufficienti strutture ed enti di promozione pronti a valorizzare pratiche virtuose come l’atletica. Per queste ragioni, l’Amministrazione Comunale saluta con favore l’iniziativa promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CorriCastrovillari: introdurre all’interno della proposta sociale della comunità un progetto per la promozione dell’atletica leggera tra i giovani del territorio. Sarebbe, questa, la prima scuola sportiva del suo genere nei paesi arbëreshe.

PROMUOVERE PRATICA SPORTIVA TRA IMPEGNI ESECUTIVO POMILLO

Ad esprimere soddisfazione sono il sindaco Antonio Pomillo e l’assessore allo sport Giovanni Giuseppe Romano, salutando con favore la volontà manifestata dalla società sportiva del Pollino a fare scouting tra i giovani talenti locali che vogliano avviarsi alle discipline olimpiche. Tra gli obiettivi dell’Esecutivo vi è anche, infatti, anche quello di contribuire a garantire il benessere fisico e la crescita sana delle nuove generazioni. Crediamo fermamente – aggiungono – nell’importanza di offrire opportunità sportive ai giovani, riconoscendo l’atletica leggera come un mezzo ideale per promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato.

PARTE COLLABORAZIONE STRATEGICA CON ASD CORRICASTROVILLARI

Il progetto mira a incoraggiare i ragazzi a scoprire la passione per lo sport, contribuendo al contempo alla loro educazione fisica e mentale. Attraverso la ASD Castrovillari, società che negli anni ha saputo ritagliarsi una solida reputazione in Calabria e nel panorama nazionale e che porta nel suo palmares diversi titoli e riconoscimenti in numerose discipline, i giovani talenti di Vakarici avranno accesso a istruttori qualificati e programmi di allenamento su misura.

PROGETTO DI QUALITÀ GUIDATO DA TEAM DI ESPERTI

Il progetto è supervisionato dal presidente del sodalizio Gianfranco Milanese, responsabile regionale del settore Master Fidal e del settore atletica leggera ASI, e dall’istruttore specialista Ivano Nicoletti, noto per la sua competenza nella velocità sui 100 e 200 metri. Questi esperti garantiranno un’esperienza formativa di alto livello, aiutando i giovani atleti a sviluppare al massimo il loro potenziale.

INIZIATIVA RIVOLTA PRINCIPALMENTE AI PIÙ GIOVANI. COME PARTECIPARE

I ragazzi, ai quali è principalmente rivolto il progetto condiviso dall’Amministrazione Comunale, interessati a entrare nel mondo dell’atletica leggera possono contattare l’Associazione al numero 335 7685 429 o l’assessore Romano al numero 3491774820 per ulteriori informazioni e per manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto. – (Fonte: Comune di Vaccarizzo Albanese – Lenin Montesanto/Contenuti Strategie & Lobbying).