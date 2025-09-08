Spezzano Albanese, trafugata la teca contenente l’Ostia Magna: indagano i carabinieri

- Advertisement -

SPEZZANO ALBANESE – C’è sconcerto e tristezza nella comunità di San Pietro di Spezzano Albanese per un episodio verificatosi nelle ultime ore che ha ferito prodondamente i fedeli e non solo. È stata trafugata la teca contenente l’Ostia Magna destinata all’Adorazione Eucaristica, custodita nella chiesa parrocchiale della cittadina. A parlare del vile gesto è stato l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise definendolo “fatto gravissimo”, un gesto “sacrilego”, dice il vescovo che “ferisce il cuore della nostra fede e ci lascia smarriti di fronte a tanta profanazione”.

“Il Santissimo Sacramento, vera presenza del Signore tra noi, – continua Mons. Aloise – è stato sottratto con violenza e oltraggio, e ancora in queste ore ci uniamo nell’invocazione fiduciosa a Dio affinché possa essere ritrovato e restituito alla venerazione dei fedeli. Vi esorto, con animo accorato, a prestare la massima attenzione e diligenza nel cercare in ogni angolo delle vie della nostra comunità, nella speranza che si possa recuperare ciò che è stato così indegnamente violato. Da subito, invito tutte le realtà parrocchiali a celebrare momenti di preghiera e liturgie di riparazione per il grave atto commesso, esprimendo così la nostra fede e il nostro amore per l’Eucaristia, vero Corpo di Cristo. Nei prossimi giorni, – concloide – continuiamo insieme con l’adorazione eucaristica e momenti comunitari di espiazione e preghiera, affinché l’offesa arrecata sia riparata con il nostro amore adorante”.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale che sotto il coordinamento della Compagnia di San Marco Argentano hanno avviato le investigazioni per ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili.