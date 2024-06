SPEZZANO ALBANESE (CS) – La scuola di Alta formazione Magna Grecia si inserisce nel complesso panorama del mondo del lavoro. Trovare opportunità lavorative, soprattutto in Calabria, può essere una sfida assai impegnativa e logorante. Sempre più spesso sono richieste competenze specifiche e certificazioni. Per questo i corsi di formazione giocano un ruolo fondamentale. Investire nella propria formazione professionale non solo aumenta le probabilità di trovare impiego, ma apre anche le porte a opportunità di crescita e successo a lungo termine.

A Spezzano Albanese opera con successo la Scuola di Alta Formazione Magna Grecia che nasce grazie all’esigenza di avere una struttura sul territorio altamente specializzata nella formazione ed all’inserimento al lavoro. Grazie alla pluriennale esperienza maturata, sia come scuola di formazione che come sindacato scuola, tutto ciò si è potuto realizzare. Grazie al team di docenti, collaboratori e nostri partner vengono garantiti alti standard qualitativi e ad oggi la Scuola di Formazione Magna Grecia è nel sistema Unidav e polo di studio E-Campus.

Ente accreditato dalla Regione Calabria

La scuola di formazione è accreditata dalla Regione Calabria. Questo implica che i corsi soddisfino determinati standard di qualità e che siano in linea con le esigenze del mercato del lavoro locale. La regione può stabilire criteri specifici che devono essere soddisfatti affinché un corso possa ottenere l’accreditamento, come ad esempio l‘esperienza degli insegnanti, la qualità del programma di studio, l’infrastruttura disponibile e il tasso di inserimento lavorativo dei diplomati. I corsi di formazione accreditati coprono una vasta gamma di settori. Riuscire ad essere un punto di riferimento in merito alla formazione ed all’inserimento nel mondo del lavoro per tutti i corsisti, stimolando l’acquisizione di un metodo di studio efficace che possa far assimilare conoscenze e capacità che li portino ad avere una buona formazione professionale.

Scuola di Alta Formazione Magna Grecia: i nostri corsi

O.S.A. (Operatore Socio Assistenziale), O.S.S. (Operatore Socio Sanitario), O.A.E.D. (Operatore all’assistenza educativa ai disabili), A.S.A.C.O.M. (Assistente Specialistico all’autonomia e alla comunicazione), O.P.I (Operatore per l’infanzia), Coordinatore Amministrativo, A.G.I. (Agente in Affari e Mediazioni / Agente Immobiliare), A.S.O. (Assistente alla poltrona odontoiatrica), SMA SAB (ex REC Somministrazione di cibi e bevande), Manutentore del Verde, Estetica (Corso Biennale di Estetica / Estetista Specializzata) e Idraulico Forestale.

Dove si trova

La Scuola di Alta Formazione Magna Grecia si trova in Piazza della Repubblica n 59 a Spezzano Albanese (CS). Per qualsiasi esigenza, iscrizione e informazione è possibile telefonare ai numeri 0981 446624 oppure 377 355 4015, utilizzare l’indirizzo e-mail o visitare il sito Web della scuola per conoscere e iscriversi a tutti i corsi previsti.