Sila, rabbia dei turisti a Camigliatello: «proloco chiusa, la Calabria è tenuta in ostaggio»

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Appare paradossale che di domenica e a cavallo del ponte del primo maggio, il punto di informazione turistica della Pro Loco a Camigliatello Silano -associazione che dovrebbe anche fornire un servizio di sportello informativo e di accoglienza a tutti i visitatori – sia chiuso.

La segnalazione arriva direttamente alla nostra redazione tramite una turista che, amareggiata, lamenta la chiusura dell’infopoint, ritenuta ingiustificata, rispetto alla necessità di garantire un supporto ai viaggiatori che in questo periodo di ripresa del turismo, stanno ritornando dopo i duri anni della pandemia a viaggiare. “Noi turisti siamo abbandonati, in una terra bellissima ma a noi ignota. Le reazioni generali di indignazione rispetto alla notizia di un servizio non disponibile ovviamente – continua la donna – costituiscono motivo di profonda amarezza per una terra che merita rispetto per la sua storia. Una terra bella ma è tenuta in ostaggio”.

A fare le veci della Pro Loco, fortunatamente ci sono molti cittadini e alcuni gestori delle attività limitrofe. Da loro la richiesta di assistenza turistica viene elargita con disponibilità e accoglienza. Non si sprecano a tracciare, ai tanti turisti, percorsi e mete da visitare.