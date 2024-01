Sila: a Lorica si lavora per aprire le piste. A Camigliatello manto nevoso a valle non sufficiente

COSENZA – Al via la stagione invernale in Sila. Attesa dagli operatori turistici e dai tantissimi appassionati di sci, snowboard e sport invernali, la neve è finalmente arrivata su tutto l’altopiano Silano. Abbonante a monte, sopra i 1500 metri, dove il manto bianco ha superato il mezzo metro di neve fresca, ancora pochina a valle degli impianti di risalita, soprattutto a Camigliatello. Qui, se le temperature lo consentiranno, nella notte saranno utilizzati i cannoni sparaneve per consolidare il manto nevoso all’arrivo delle due piste. Arsac e Ferrovie della Calabria, che gestiscono rispettivamente gli impianti di risalita di Camigliatello e Lorica, stanno lavorando senza sosta da ieri.

Sila: a breve l’apertura delle piste a Lorica

Partiamo da Lorica: qui lo spessore della neve non è un problema e si lavora a tutta per aprire ai turisti nel più breve tempo possibile. Oltre all’installazione di tutti i dispositivi di sicurezza, si stanno già battendo le 3 piste (Valle dell’Inferno 1, Valle dell’Inferno 2 e Rientro) per renderle fruibili agli appassionati già nel fine settimana, anche se nelle ultime ore ci sono stati dei rallentamenti a causa di alcuni alberi caduti, sotto il peso nella neve, su alcuni tralicci.

A Camigliatello ancora poca neve a valle

Per quanto riguarda invece Camigliatello, lo spessore della neve a valle di Monte Crucio ha raggiunto i 20/25 cm. Il mano non è ancora sufficiente per consentire di battere le piste all’arrivo delle due piste blu e rossa. Lo spessore dovrebbe essere di almeno 35/40 cm per far si che il battipista possa cingolare e fresare il manto nevoso evitando che vada a distruggersi dopo un solo giorno.

Nel frattempo anche qui si stanno comunque installando tutti i dispositivi di sicurezza lungo le due piste, con la speranza che nei prossimi giorni possano arrivare nuove precipitazioni nevose tali da aumentare lo spessore a valle. In più, come detto, se le temperature lo permetteranno, si utilizzeranno i cannoni sparaneve.