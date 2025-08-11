Si rinnova la collaborazione tra il Parco Sila ed i “Pastori Custodi” contro gli incendi boschivi

CAMIGLIATELLO SILANO – Con l’incontro svoltosi al Centro Visite Cupone, si rinnova il progetto “Il Pastore Custode del Parco Nazionale della Sila”, un’iniziativa che mira a valorizzare il ruolo fondamentale dei pastori locali, riconoscendo in loro dei veri e propri guardiani del territorio, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione degli incendi boschivi, uno dei rischi più gravi per la biodiversità e la sicurezza dell’area protetta.

Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, in cui nuovo commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise crede fermamente e a cui ha voluto dar seguito, promuove anche momenti di incontro e valorizzazione culturale, come la tradizione della transumanza e i prodotti tipici legati a questa antica pratica. Questi incontri rappresentano occasioni di scambio, confronto e promozione delle eccellenze locali, rafforzando il senso di comunità e appartenenza.